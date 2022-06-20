Несмотря на рост востребованности нового стандарта

реклама

Компания TrendForce проанализировала текущую ситуацию с ценами на оперативную память DDR4 и DDR5 и пришла к выводу, что, несмотря на увеличение востребованности новейшего стандарта, в третьем квартале 2022 года снижение стоимости продолжится. Среди наиболее значимых факторов аналитики фирмы называют уменьшившийся на глобальном рынке спрос на компьютерную технику на фоне высокой инфляции, а также прочих экономических и геополитических рисков. К тому же, почти все, кто хотел закупиться DDR4 памятью, уже давно закупились в нужном объеме, поэтому расти в цене могут только редкие и «премиальные» модули и комплекты модулей, например, востребованные у оверклокеров. DDR5 же наконец-то начинает выпускаться в приличных объемах, но, поскольку геймеры ждут появления планок с более высокими частотами и низкими таймингами, на складах оптовиков и розничных ритейлеров образуются запасы.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

По мнению Trendforce, по итогам текущего квартала общее снижение цен на рынке оперативной памяти составит 0-5%, в следующем же квартале – 3-8%. Снижение реальной покупательной способности граждан вследствие ускорившейся инфляции, а также перенасыщение рынка приведет к уменьшению стоимости как DDR4 и DDR5 модулей, так и памяти для мобильных гаджетов и цифровой техники. Возможно, подешевеет даже видеопамять, используемая в графических ускорителях, но здесь все во многом будет зависеть от успеха запуска новых линеек видеокарт NVIDIA и AMD.