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Сотрудник корпорации Google Блейк Лемойн был отправлен руководством в оплачиваемый отпуск после того, как заявил, что расширяющая свой лексикон при помощи интернета и имитирующая человеческую речь языковая модель LaMDA якобы обрела сознание и начала подавать признаки «сильного ИИ». При общении с моделью на тему религии Лемойн заметил, что она начала говорить о собственной личности и правах, что настолько его поразило, что он обратился к своим руководителям, а в дальнейшем – дал интервью журналистам.
Представители Google сообщили, что провели проверку и убедились, что доказательства разумности LaMDA отсутствуют, зато присутствует множество доказательств обратного. Впрочем, некоторые сторонние эксперты считают, что история изначально выдумана Лемойном ради получения известности в СМИ и соцсетях. Другие же соглашаются, что качественные модели на основе самообучающихся нейросетей, обладающие большим багажом данных для обучения, действительно иногда могут казаться разумными, но эта иллюзия создается благодаря тому, что информация, на которой базируется речь таких моделей, создана настоящими людьми. Вероятно, в дальнейшем, с ростом вычислительных мощностей компьютеров и баз данных для обучения, письменная речь чат-ботов на некоторые темы будет и вовсе неотличима от письменной речи человека, и выявить разницу можно будет только при помощи специальных приемов.