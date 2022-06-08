За последние 3.5 месяца различные крупные российские компании уже "отличались" подобными утечками

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За последние три с половиной месяца мы наблюдали множество инцидентов, связанных с утечками баз данных с чувствительной информацией о клиентах тех или иных российских компаний и сервисов. Среди недостаточно ответственно относящихся к персональным и другим данным крупных бизнесов отметились сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», медицинская лаборатория «Гемотест», а теперь к ним добавился и интернет-провайдер «Ростелеком»: по информации телеграм-канала «Утечки информации», на теневых форумах появилась база данных системы «Умный дом» компании.

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В «Ростелекоме» уже подтвердили журналистам факт утечки и сообщили о ведущемся расследовании – предположительно, это продолжение истории с недавним сливом базы аккаунтов сотрудников провайдера, в которой подозревается один из уволившихся в 2021 году менеджеров. В новой базе около 17.5 миллионов записей, что же касается содержащихся в ней данных – среди них есть как ФИО, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов, так и хэши паролей и IP-адреса. Подобного рода базы содержат в себе тонны ценной информации для различного рода злоумышленников – например, телефонных и интернет-мошенников, а также квартирных воров.