Он будет производительнее большинства "неубиваемых" конкурентов

В сети появились полные характеристики будущего защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover6 Pro, включая физические: толщина новинки составит 10 мм, а вес – 245 г, но не стоит удивляться таким параметрам – для «неубиваемых» мобильных девайсов они вполне обычны. Чему удивляться можно – так это используемой SoC: обычно защищенные смартфоны отличаются невысокой производительностью, на этот же раз корейская корпорация решила установить Snapdragon 778G – хороший среднебюджетный чип, выдающий более 500 000 баллов в бенчмарке Antutu 9.

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Экран у XCover6 Pro довольно обычный – 6.6-дюймовый Full HD+ IPS с частотой обновления 60 Гц. Остальные характеристики – 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ на флеш-накопителе, основная камера на 50 мегапикселей и фронтальная на 13, а также сравнительно невысокой емкости по меркам защищенных смартфонов аккумулятор на 4050 мА*ч. Есть, разумеется, и защита от пыли и воды по стандарту IP68, что довольно очевидно, учитывая позиционирование устройства.



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Среди защищенных смартфонов мы обычно видим аппараты с крайне невысоким уровнем производительности, но емким аккумулятором, Samsung же решила пойти «от обратного». Впрочем, пауэрбанки никто не отменял, поэтому устройство наверняка найдет своих покупателей – как среди любителей спорта и экстремального отдыха, так и для граждан, чья профессиональная сфера деятельности предполагает высокую вероятность падения смартфона на твердую поверхность или в воду.