Спутниковый интернет Starlink, «раздаваемый» с орбиты Земли сотнями, а затем и тысячами спутников – как и другие начинания Илона Маска, весьма амбициозный проект, но многие экономисты и аналитики высказывали сомнения в возможности выхода его хотя бы на самоокупаемость. Впрочем, другие эксперты в ответ приводили выкладки: чем больше у Starlink будет клиентов, тем быстрее проект окупится и начнет приносить прибыль. К тому же, провайдер может зарабатывать не только на абонентской плате, но и, например, на рекламе и партнерских соглашениях.
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Как сообщают американские СМИ, компания SpaceX, которой и принадлежит сервис Starlink, уведомила Федеральную комиссию по связи США, что пользовательская база проекта достигла 400 000 подписчиков – при этом речь не только о клиентах, проживающих на территории Штатов, но и о гражданах десятков других стран – всего Starlink доступен в 36 государствах.
Темпы роста количества клиентов сервиса впечатляют – в начале года SpaceX сообщала только о 145 000 подписчиков, а пару месяцев назад – о 250 000. Вероятно, в дальнейшем увеличение пользовательской базы будет идти еще быстрее: в 2023 году компания планирует расширить зону покрытия на большую часть Азии, Африки и Ближнего Востока.