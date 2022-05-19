Официального анонса чипа еще не было, но инсайдеры уже поделились информацией

Официального анонса новой флагманской мобильной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus пока не было – он ожидается завтра, но инсайдеры уже рассказали о характеристиках чипа и его основных преимуществах по сравнению с предыдущими решениями. Как пишет Digital Chat Station, микроархитектурно процессор практически не изменился, лишь немного, примерно на 10% нарастив свою производительность за счет разгона. Что же касается энергоэффективности – ее прирост впечатляет: новинка обещает оказаться на 30% экономичнее «базовой» версии 8 Gen 1 благодаря современному и «холодному» 4-нанометровому техпроцессу тайваньской компании TSMC.

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Поскольку Snapdragon 8 Gen 1 Plus – это абсолютный флагман в линейке предложений Qualcomm, использоваться этот чип будет во флагманских же смартфонах, предлагаемых различными брендами. Возможно, первым из них будет Motorola Edge 30 Ultra – передовой девайс с 200-мегапиксельной камерой, 144-герцевым дисплеем, сверхбыстрой 150-ваттной зарядкой и другими атрибутами топовых мобильных устройств. Что же касается смартфонов среднего уровня и даже субфлагманов – маловероятно, что новинка в них появится, разве что Xiaomi решит выпустить условный Poco F5, хотя F4 GT только появился на рынке.