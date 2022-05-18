Также выложен список найденных в этих базах публичных персон

Как пишет Forbes.ru, в Интернете появилась обновленная версия сайта с картой, визуализирующей результаты утечек персональных и других данных сервисов, таких, как «Яндекс.Еда», дополненные данными парсинга из открытых источников. Также добавлен список медийных персон, «засветившихся» в разных утечках и реализован поиск по фамилии или номеру мобильного телефона.

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Создатели карты сообщают, что цель проекта – показать обществу, что конфиденциальность недостаточно ценится, а многие компании совершенно безответственно обращаются с данными своих клиентов. К этому можно добавить, что они еще и получают за миллионные утечки мизерные штрафы – так, сервис «Яндекс.Еда» заплатил за слив данных огромного числа клиентов совершенно смехотворные для компании 60 тысяч рублей. Возмущенные пострадавшие уже подали коллективный иск в суд – они требуют по 100 тысяч рублей каждому, чьи данные по вине «Яндекс.Еды» оказались в сети.

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Вероятно, в скором времени можно ожидать новых утечек – пока законодательство не ужесточат настолько, что компании будут вынуждены платить миллиардные оборотные штрафы и компенсировать нанесенный своим клиентам моральный вред, бизнес вряд ли пересмотрит свои подходы к хранению данных пользователей, включая персональные. При этом подобного рода утекшие базы представляют из себя просто кладезь ценной информации для мошенников, квартирных воров и других злоумышленников.