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Apple может отказаться от порта Lightning и перейти на USB Type-C с 2023 года
Об этом сообщил в Twitter известный аналитик Мин-Чи Куо
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Известный аналитик и автор точных прогнозов о продукции Apple Мин-Чи Куо в очередной раз поделился в Твиттере своими соображениями – по его информации, корпорация намерена в 2023 году отказаться от проприетарного разъема Lightning в своих смартфонах iPhone и перевести их на ставший стандартным для практически всех остальных крупных производителей USB Type-C. Эксперт аргументировал свой прогноз информацией, полученной от поставщиков «яблочных» – именно от них он часто получал ранее полезные сведения, позволявшие ему предсказывать те или иные решения Apple.

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Слухи о том, что компания из Купертино может отказаться от собственного разъема и перейти на USB Type-C ходят давно, особенно актуален этот вопрос стал в связи с усилением давления со стороны властей и регулирующих органов Евросоюза, которые хотят утвердить единый стандарт зарядки для всех продающихся на территории этого надгосударственного объединения смартфонов. Стоит отметить и тот факт, что Apple уже добавила USB Type-C разъем в последние iPad, используются подобные порты (с поддержкой интерфейса Thunderbolt) и на мобильных компьютерах Mac. Разъем Lightning помогал компании «привязывать» пользователей к своей экосистеме и получать дополнительную прибыль с продажи зарядных устройств, кабелей и другой продукции, но, судя по всему, его время подходит к концу. Даже если Apple не заменит его на USB Type-C в 2023 году, это, вероятно, случится в 2024 – фирма не захочет потерять богатый европейский рынок или платить оборотные штрафы.

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#apple #lightning #usb type-c
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