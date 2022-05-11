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В России могут ограничить скорость электросамокатов и моноколес и ввести для них ряд требований
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Как пишет «Коммерсант», Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ пытаются продавить инициативу, которая обяжет производителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и иного личного электротранспорта ограничить максимальную скорость своих устройств на уровне 25 км/ч, внедрить функцию автоматического снижения скорости в определенных зонах, а также оснастить их системой, позволяющей отслеживать текущее местоположение.

Помимо этого, существует еще ряд требований: транспорт должен начинать движение только после двух разных действий – например, нажатия кнопки и использования ручки акселератора. Если же пользователь одновременно использует ускорение и тормоз, девайс должен тормозить. Также, если ПО электросамоката диагностирует неисправность системы питания, устройство должно начать автоматически медленно сбрасывать скорость, и, в результате, полностью остановиться. Моноколесо в аналогичной ситуации также должно сигнализировать о поломке при помощи звукового сигнала.

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Прописать вышеописанные требования планируют в новом ГОСТе – здесь стоит отметить, что операторы кикшеринга их уже исполняют, теперь же их могут расширить на всех граждан, пользующихся персональным электротранспортом. Эксперты же полагают, что разработанные правила слишком «сырые» и их нужно корректировать, консультируясь с производителями, инженерами и непосредственно владельцами средств индивидуальной мобильности.

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