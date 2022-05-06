С целью защищить граждан от контрафакта

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Как рассказал журналистам руководитель "Роскачества" Максим Протасов, организация планирует проводить проверку продукции, поставляемой в страну при помощи параллельного (серого) импорта. Целью таких проверок будет предотвращение ввоза бракованных, отремонтированных или контрафактных товаров, маскируемых под качественные изделия известных зарубежных брендов.



Помимо "Роскачества", которое будет проводить закупки ввозимых посредством параллельного импорта товаров и проверять их на качество и безопасность, сделала собственное заявление и Федеральная таможенная служба - ее представители уверяют, что располагают эффективными инструментами и не позволят ввозить в страну контрафакт.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, подлежащих параллельному импорту в РФ - он включает в себя 96 основных позиций без учета подпунктов и названий брендов. Планируется легализация "серого" ввоза продукции только тех компаний, которые заявили об уходе из страны, а ознакомиться с текстом соответствующего приказа можно на интернет-портале правовой информации.