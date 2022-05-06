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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Поставки ноутбуков в первом квартале 2022 года сократились, а продажи хромбуков - рухнули
Эксперты связывают тренд с насыщением рынка
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Компания Strategy Analytics провела исследование мирового рынка ноутбуков в первом квартале текущего года, и, проанализировав собранные данные, опубликовала отчет. За первые три месяца года было реализовано около 63,5 миллионов мобильных ПК под управлением различных операционных систем - это на 7% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Крупнейшими поставщиками, по данным отчета, в настоящий момент являются Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer.Примечательно, что если рынок ноутбуков просел, то рынок так называемых хромбуков - лэптопов под управлением Chrome OS просто обвалился: падение составило шокирующие 67%, в абсолютных же числах было продано 4 миллиона таких устройств. Доля хромбуков упала до минимума за последние 5 лет.

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Аналитики Strategy Analytics и сторонние эксперты полагают, что среди негативных факторов, повлиявших на спрос, следует отметить общемировой дефицит полупроводников, и, соответственно, повышение цен на них, а также проблемы с производством и логистикой. Главными причинами, впрочем, являются насыщение отрасли и чрезвычайные условия, вызванные пандемией коронавируса: она длится уже более двух лет, и за это время значительная часть людей, пользующихся электронными устройствами вроде ПК, смартфонов, планшетов и ноутбуков, обновили их, поскольку из-за локдаунов время использования таких девайсов значительно выросло. Соответственно, этот факт будет отражаться на рынке еще в течение нескольких лет, пока приобретенные клиентами устройства не устареют, и у них не возникнет потребность снова заменить их.

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#ноутбуки #экономика #хромбуки
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