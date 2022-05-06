В этот раз разработчики решили не "перетряхивать" баланс билдов, зато будут другие интересные новшества

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Компания Grinding Gear Games из Новой Зеландии, разработчики популярной Action/RPG Path of Exile, во многих аспектах превзошедшей легендарную серию Diablo, анонсировала новое дополнение 3.18 - оно получило название "Дозор" и выйдет на ПК 13 мая. Любители высокоуровневого хардкор-контента и тонкой настройки фарма, исходя из личных предпочтений, будут довольны - в игре появятся убер-версии уже знакомых боссов, также в новой лиге будет возможность контролировать силу противников и выпадающие с них награды.



Ознакомиться с подробным анонсом и списком изменений можно на официальном сайте Path of Exile - примечательно, что в этот раз разработчики не стали менять баланс билдов и "нерфить" слишком сильных или популярных персонажей, сосредоточившись на других аспектах игры. Например, на уже упомянутой тонкой настройке фарма (для этого добавлены новые таланты Атласа миров) и крафте - при помощи новой валюты, рекомбинаторов, объединяющих свойства двух предметов одного класса, можно будет создавать невероятно сильные и дорогие вещи. Помимо всего прочего, была переработана система испытаний - в лиге "Дозор" они станут заметно сложнее, зато за их выполнение самые упорные и "скилловые" игроки смогут получить два полных набора доспехов с крыльями в каждом.