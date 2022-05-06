Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Анонсировано новое дополнение к Action/RPG Path of Exile - "Дозор" (3.18) выйдет 13 мая
В этот раз разработчики решили не "перетряхивать" баланс билдов, зато будут другие интересные новшества
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

реклама

Компания Grinding Gear Games из Новой Зеландии, разработчики популярной Action/RPG Path of Exile, во многих аспектах превзошедшей легендарную серию Diablo, анонсировала новое дополнение 3.18 - оно получило название "Дозор" и выйдет на ПК 13 мая. Любители высокоуровневого хардкор-контента и тонкой настройки фарма, исходя из личных предпочтений, будут довольны - в игре появятся убер-версии уже знакомых боссов, также в новой лиге будет возможность контролировать силу противников и выпадающие с них награды.

Ознакомиться с подробным анонсом и списком изменений можно на официальном сайте Path of Exile - примечательно, что в этот раз разработчики не стали менять баланс билдов и "нерфить" слишком сильных или популярных персонажей, сосредоточившись на других аспектах игры. Например, на уже упомянутой тонкой настройке фарма (для этого добавлены новые таланты Атласа миров) и крафте - при помощи новой валюты, рекомбинаторов, объединяющих свойства двух предметов одного класса, можно будет создавать невероятно сильные и дорогие вещи. Помимо всего прочего, была переработана система испытаний - в лиге "Дозор" они станут заметно сложнее, зато за их выполнение самые упорные и "скилловые" игроки смогут получить два полных набора доспехов с крыльями в каждом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #path of exile #grinding gear games #анонс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен смартфон Motorola Moto E32 стоимостью около 150 евро
Дебютировала новая версия смартфона Vivo T1 - с 44-ваттной зарядкой
ASUS представит мощные игровые ноутбуки ROG Gunslinger 6 с RTX 3080 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне роста курса рубля видеокарты NVIDIA дешевеют в РФ – GeForce RTX 3080 скинула 90 000р
30
ТАСС: Сбербанк выявляет пожертвования для ВСУ из России
92
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
25
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
114
В Красноярске перекрашивают бордюры, выкрашенные в цвет украинского флага
50
AMD Radeon RX 6950XT значительно опережает GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark TimeSpy
7
Есть ли смысл в покупке дорогой видеокарты – суперфлагман GeForce GTX TITAN спустя 9 лет в тесте WG
2
Samsung Galaxy A04 и Galaxy A13s готовятся к поступлению в продажу
+
Геймерские процессоры становятся доступнее в магазинах РФ – 8-ядерный Core i7-11700KF стоит 34 000р
16
Илон Маск назвал 30% комиссию Apple несправедливой и предложил снизить её в 10 раз
3
Как заработать на криптовалюте в условиях падающего Биткоина – советы начинающим от экспертов РБК
4
Бюджетная Radeon RX 6400 vs GeForce GTX 1050 Ti – на что способна новая видеокарта AMD в тесте Bk
2
Рынок NFT рухнул на 92 процента
11
Более половины компьютеров неспособны обновиться до Windows 11
24
Ракеты «Протон-М» выведут из эксплуатации до конца 2022 года
4
Wolfenstein 3D сегодня исполнилось тридцать лет
4
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
45
В Windows 11 теперь можно настраивать Auto HDR для каждой игры отдельно
2
В Европе смартфоны iPhone 14 могут значительно подорожать
4
Для игровых консолей текущего поколения следующий год может стать пиковым с точки зрения выручки
2

Популярные статьи

Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
45
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 14
11
Лучшие портативные компьютеры в 2022
2
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
4
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
3
Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
+
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
1

Сейчас обсуждают

quid irrumabo
02:06
Колхоз ради колхоза.
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
32Влад32
01:58
Все равно дорого.
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
Игорь Стоволосов
01:52
Попал в локдаун, 33 дня проц ждал в Гонконге, но всё норм в итоге (39 дней прошло)
На фоне роста курса рубля видеокарты NVIDIA дешевеют в РФ – GeForce RTX 3080 скинула 90 000р
Игорь Стоволосов
01:50
Причём тут оплата, если доставка в Россию не едет
На фоне роста курса рубля видеокарты NVIDIA дешевеют в РФ – GeForce RTX 3080 скинула 90 000р
sgs
01:30
Раньше же была номинация игра года. В свое время Драгон Эйдж ее получила. Только вот кто эти номинации вручал не помню.
В этом году в Зал славы видеоигр вошли Sid Meier's Civilization, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Dance Dance Revolution и Ms. Pac-Man
Александр Еремеев
01:29
Смотрю многие новые игры делаются на UE5.
Kotaku: новая часть серии Mafia находится в разработке
Александр Еремеев
01:27
Помню как рубился в вульфа на 286 с 3.5" дискеты году так в 93-м, а может в 94-м. Харда у меня на том компе вроде не было. Прошел его, а потом спустя какое-то время и Spear of Destiny.
Wolfenstein 3D сегодня исполнилось тридцать лет
kib@rg
01:24
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
Патрон П
01:24
2 рая статья за день про видеокарточки)
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит дешевле 90 000р
Александр Еремеев
01:18
Цивуха - достойный выбор, очень много рубился в эту серию в свое время, начиная первой части. Хотя много поиграв в пятую часть, в шестую еще так и не пробовал играть. Пакман - классика в которую игра...
В этом году в Зал славы видеоигр вошли Sid Meier's Civilization, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Dance Dance Revolution и Ms. Pac-Man
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем