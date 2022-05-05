Среди них - не только соцсети и СМИ, но и ресурсы, далекие от политики

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Как сообщает проект "Роскомсвобода", выступающий за свободное выражение мнений в сети Интернет и против государственной цензуры, с начала "специальной операции" РФ на территории Украины, Роскомнадзор заблокировал свыше 3000 сайтов. Примечательно, что в черный список попадали не только социальные сети, СМИ и медиа, но и ресурсы, в обычное время весьма далекие от политики, например, онлайн-кинотеатры. Эксперты "Роскомсвободы" предполагают, что на них могли размещаться заявления проукраинского характера или кнопки, позволяющие отправить донат украинским волонтерам.



Оказались в реестре запрещенных даже сайты некоторых торговых и IT-компаний - причиной этому чаще всего была публикация какой-либо информации, не совпадающей с официальной точкой зрения российских властей. Широкий общественный резонанс получили блокировки сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, онлайн-платформы для игры в шахматы Chess.com и энциклопедии искусства WikiArt. Также Роскомнадзор активно блокирует зеркала попавших в реестр сайтов - государство пытается взять информационное пространство под максимальный контроль.



На фоне усиления в России цензуры, страна упала на 155 место в рейтинге свободы прессы по информации организации "Репортеры без границ", расположившись между Азербайджаном и Афганистаном. По мнению некоторых юристов и правозащитников, часть 5 статьи 29 Конституции РФ, которая гласит "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.", фактически перестала работать.