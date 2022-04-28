Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила материалы в суд

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Курьезный случай произошел в Челябинской области, а точнее, в городе Копейске - в марте текущего года 65-летний пенсионер вызвал специалиста для ремонта телевизора, у которого наблюдались проблемы с воспроизведением звука, а тот, воспользовавшись недостатком знаний пожилого человека о современной технике, заявил, что нашел на ТВ 326 вредоносных программ. За удаление оных "мастер" запросил сумму в 53+ тысячи рублей.



Пенсионер передал мошеннику деньги, после чего тот изменил настройки телевизора, вернув их к корректным (проблема оказалась элементарной и решалась возвратом параметров к значениям "по умолчанию"). Спустя некоторое время обманутый гражданин опомнился и написал заявление в правоохранительные органы. К счастью для пострадавшего, полицейские быстро нашли жулика, и теперь ему грозит уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество" - городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, в настоящий момент материалы направлены в суд. Следствие считает, что обвиняемый ввел клиента в заблуждение по поводу якобы наличествующих вирусов с целью личного обогащения.