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[Zero] За пост начислено вознаграждение
UnionPay отказалась от сотрудничества с подсанкционными банками РФ - РБК
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Как пишет РБК, китайская платежная система UnionPay не готова сотрудничать с подсанкционными российскими банками из-за опасений вторичных санкций, вред от которых может превысить выгоду от подобного сотрудничества.

Источник, обладающий информацией из "Сбера" рассказал, что на закрытой встрече сотрудникам компании объяснили: решение китайцами уже принято, поэтому карты UnionPay банк выпускать не сможет. Ранее "Сбер" планировал выпуск кобейджинговых карт Мир-UnionPay, но сообщалось об этом до его попадания под блокирующие санкции США.

Вероятно, это означает, что другие попавшие под такие же или подобные санкции банки, включая Альфа-Банк, "Открытие" и ВТБ также не смогут работать с китайской платежной системой. Некоторые источники сообщают об окончательном отказе со стороны UnionPay, другие - о постановке переговоров на паузу до выяснения обстоятельств и уровня рисков. С банками же, избежавшими санкций, судя по всему, UnionPay продолжит работать. Впрочем, для обхода ограничений, вызванных приостановкой работы на российском рынке платежными системами VISA и MasterCard эксперты рекомендуют открывать карты в банках соседних стран СНГ - выпущенные российскими подсанкционными банками карты могут не приниматься некоторыми предприятиями вне зависимости от их платежной системы.

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#санкции #россия #банки #unionpay
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