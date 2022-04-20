С миграцией на отечественные платформы возник целый ряд сложностей

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По информации "Коммерсанта", переход из заблокированных в России зарубежных соцсетей в незаблокированные, в том числе отечественные, стоил блогерам до 70-80% аудитории и доходов: многие старые подписчики с неохотой переходят на другие платформы, а чтобы привлечь новых, необходимы серьезные вложения денежных средств. Также некоторые зрители осознанно не будут подписываться на когда-то интересного им блогера: резкая "встряска" вызывает желание заново переоценить контент, а такая переоценка часто приводит к выводам, что контент этот не столь и хорош, как был раньше, или каким раньше казался.



Специалисты по построению личного бренда, интернет-маркетологи и другие эксперты полагают, что адаптация как блогеров и их зрителей, так и рекламщиков и самих соцсетей не будет ни быстрой, ни легкой: отечественные платформы имеют свою специфику, к которой не все готовы приспосабливаться. Имеет место и размывание аудитории - часть пользователей продолжает пользоваться заблокированными ресурсами, задействуя для этого VPN, прокси и другие методы обхода ограничений, благо, это не запрещено законодательством РФ.



Очевидно, что блогеры-миллионники не смогут перевести большую часть своей аудитории в альтернативные соцсети без огромных денежных вливаний, потери же в цифрах будут еще серьезнее: среди старых подписчиков есть немало "мертвых душ", которые забросили свой аккаунт, просто забывают отписаться или интересуются контентом лишь эпизодически. В наиболее же выигрышном положении оказались те блогеры, которые изначально делали ставку на VK или Telegram - как считает глава Admitad Affiliate в России Екатерина Бибик, именно они смогут "снять сливки" после восстановления покупательной способности аудитории.