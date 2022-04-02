Среди них не только СМИ, но и ресурсы развлекательного характера, а также сайты компаний

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Как сообщает проект "Роскомсвобода", с начала так называемой "специальной операции" РФ на территории Украины цензуре, запретам и блокировкам подверглись более 1500 интернет-ресурсов. Основным инициатором запретов выступила российская Генпрокуратура, а сами блокировки коснулись сайтов самой различной направленности. Среди них много СМИ - как российских и европейских, так и украинских, но помимо них встречаются и развлекательные порталы, и ресурсы различных компаний, и крупные социальные сети.

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Отдельно аналитики и правозащитники отмечают попытку Роскомнадзора превентивно запретить СМИ и медиа публикацию интервью президента Украины Владимира Зеленского - это один из первых случаев, когда ведомство предъявляет претензии к еще не вышедшему материалу. Один из интернет-пользователей, комментируя инцидент, вспомнил цитату персонажа саги Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени" Тириона Ланнистера, которая звучит так:



"Вырвав человеку язык, вы не докажете, что он лжец, а лишь дадите понять, что боитесь его слов".