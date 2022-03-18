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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Российский видеохостинг Rutube сравнили с резиновой женщиной
Такую формулировку подобрал директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев
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Весьма тонкое сравнение подобрал для российского видеохостинга Rutube руководитель "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, уподобив сервис резиновой женщине. Специалист подчеркнул, что в отличие от совершенствовавшего все аспекты своей работы Youtube, Rutube не имеет ни продуманной и выверенной экосистемы, ни тщательно выстроенных схем взаимодействия с контент-мейкерами и пользователями, ни опыта работы с такими объемами материала, с которыми сталкивается видеохостинг от компании Google.

Согласны с тем, что Rutube не сможет заменить Youtube в случае блокировки последнего в России Роскомнадзором и многие другие эксперты и блогеры, при этом лидер проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк высказывает мнение, что эта самая блокировка случится с вероятностью, близкой к 100%, и является лишь вопросом времени. Напомним, что за последние 3 недели в России были закрыты множество СМИ и медиа, а также заблокированы популярные соцсети Facebook и Instagram. Вероятно, связано это с так называемой "специальной военной операцией" в Украине и желанием российских властей создать иллюзию ее всенародного одобрения, а также получить контроль над информационным полем.

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#youtube #санкции #цензура #rutube
4
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Виталий Shokerxxx
12:58
конечно конечно все что сделал не любимый хозяин то фи и фу даже если лучше.. раболепие оно такое..
Российский видеохостинг Rutube сравнили с резиновой женщиной
Виталий Shokerxxx
12:57
что за проблемы с какими поставками? зявонов и хдд дофига бу ну все же.. ссд вон мушкины будут клепать + гуд рамы поставки делают..
Российский видеохостинг Rutube сравнили с резиновой женщиной
Николай Заварыгин
12:56
У вас например телефон Samsung Galaxy сделан в Китае ! Made in China
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Виталий Shokerxxx
12:56
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Groove75
12:56
Всех блогеров на заводы
Российский видеохостинг Rutube сравнили с резиновой женщиной
Виталий Shokerxxx
12:56
везде такие новости были. в СШП и Канаде вообще фуры грабят наскоком как в ФОрсаже..
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