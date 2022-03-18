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Весьма тонкое сравнение подобрал для российского видеохостинга Rutube руководитель "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, уподобив сервис резиновой женщине. Специалист подчеркнул, что в отличие от совершенствовавшего все аспекты своей работы Youtube, Rutube не имеет ни продуманной и выверенной экосистемы, ни тщательно выстроенных схем взаимодействия с контент-мейкерами и пользователями, ни опыта работы с такими объемами материала, с которыми сталкивается видеохостинг от компании Google.
Согласны с тем, что Rutube не сможет заменить Youtube в случае блокировки последнего в России Роскомнадзором и многие другие эксперты и блогеры, при этом лидер проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк высказывает мнение, что эта самая блокировка случится с вероятностью, близкой к 100%, и является лишь вопросом времени. Напомним, что за последние 3 недели в России были закрыты множество СМИ и медиа, а также заблокированы популярные соцсети Facebook и Instagram. Вероятно, связано это с так называемой "специальной военной операцией" в Украине и желанием российских властей создать иллюзию ее всенародного одобрения, а также получить контроль над информационным полем.