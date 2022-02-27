По мнению некоторых пользователей, это напрямую нарушает часть 5 статьи 29 Конституции РФ

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Роскомнадзор направил уведомления в адрес как минимум 10 медиа и СМИ, потребовав удалить размещенные на их информационных интернет-ресурсах материалы, в которых проводимая Российской Федерацией специальная военная операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. Также ведомство предупредило, что в случае неисполнения соответствующих требований, доступ к ресурсам может быть ограничен или полностью заблокирован в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Мнения интернет-пользователей по этому вопросу разделились: одни считают, что Роскомнадзор осуществляет акт цензуры, что напрямую противоречит пункту 5 статьи 29 Конституции РФ, которая гласит: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". Другие возражают, говоря о чрезвычайных обстоятельствах и опасности распространения недостоверной информации. Как часто бывает в подобных дискуссиях, представители и той, и другой стороны обвиняют представителей противоположной в "проплаченности" и "написании комментариев за 15 рублей". В условиях напряженной политической обстановки эмоции многих интернет-пользователей накалены до предела, что и приводит к жарким спорам, порой доходящим до прямых оскорблений.