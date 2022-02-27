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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
По мнению некоторых пользователей, это напрямую нарушает часть 5 статьи 29 Конституции РФ
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Роскомнадзор направил уведомления в адрес как минимум 10 медиа и СМИ, потребовав удалить размещенные на их информационных интернет-ресурсах материалы, в которых проводимая Российской Федерацией специальная военная операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны. Также ведомство предупредило, что в случае неисполнения соответствующих требований, доступ к ресурсам может быть ограничен или полностью заблокирован в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мнения интернет-пользователей по этому вопросу разделились: одни считают, что Роскомнадзор осуществляет акт цензуры, что напрямую противоречит пункту 5 статьи 29 Конституции РФ, которая гласит: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". Другие возражают, говоря о чрезвычайных обстоятельствах и опасности распространения недостоверной информации. Как часто бывает в подобных дискуссиях, представители и той, и другой стороны обвиняют представителей противоположной в "проплаченности" и "написании комментариев за 15 рублей". В условиях напряженной политической обстановки эмоции многих интернет-пользователей накалены до предела, что и приводит к жарким спорам, порой доходящим до прямых оскорблений.

#роскомнадзор #россия #цензура #украина
12
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PetBr
08:58
А когда доллар вырос на 10% значит , значит он подешевел на 10 чксть? :) 140% это к старой цена плюсовать целую сумму+40%
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
cibershot
08:57
В России чтоли маршируют с портретом бандеры прославляя СС? Зигуют при этом
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
LEVAK
08:55
Нацисты для всего мира уже определены и это не украинцы.
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
PetBr
08:54
Доллар опустился из за валютных интервенций. Это временная мера. Но дело в санкциях, они не скоро пройдут
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
LEVAK
08:54
Это файлед Стейт сделала, а не Украина. Поддержка оккупантов равна нулю.
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
Руслан Масюк
08:53
Слишь, тварь. Какие тысячи ежегодно?
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Artem Batogovsky
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Выходите на улицы на митинги, Путин проигрывает войну - его нужно смещать.
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