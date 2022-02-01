Последнего подозревают в клевете и черном пиаре

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Китайское подразделение компании Tesla подало иск в суд на популярного автомобильного блогера Сяогана Сюэчжан. Утверждается, что инфлюенсер оклеветал продукцию компании, сняв в прошлом году несколько роликов о Tesla Model 3 и смоделировав в них неисправность. Блогер заявил, что дважды сталкивался с отказом системы автоматического экстренного торможения, но юридический отдел компании и другие владельцы Tesla считают, что Сюэчжан намеренно продолжал использовать педаль газа. Также имеется информация, что он мог заниматься заказным черным пиаром, получая финансирование от конкурентов Tesla.



Сяоган Сюэчжан обладает как минимум 14 миллионами подписчиков, поэтому его заявления могут воздействовать на большую аудиторию. Ролики о Model 3 он распространял в Douyin - китайской версии TikTok. Ранее компания Tesla уже обращалась к лидерам мнений с просьбами воздерживаться от распространения вводящей в заблуждение информации о ее продукции. Выгодоприобретателями в сложившейся ситуации могут быть китайские производители электрокаров, хотя доказательств их взаимодействия с упомянутым выше блогером пока нет - возможно, они будут получены в ходе расследования и судебного разбирательства.



