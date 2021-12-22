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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной - Известия
В настоящий момент она подключена менее, чем у 10% пользователей
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Как сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минцифры РФ, в 2022 году ведомство планирует ввести обязательную двухфакторную аутентификацию для всех пользователей портала "Госуслуги". Помимо логина и пароля необходимо будет ввести и полученный в SMS-сообщении код. Представители Минцифры сообщают, что подобная мера позволит защитить граждан и их данные, а также предотвратить значительное число случаев мошенничества. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн поддержал инициативу, высказавшись, что она "позволит усилить защиту аккаунтов".

В настоящий момент двухфакторную аутентификацию, по информации источников "Известий", используют менее 10% зарегистрированных на "Госуслугах" пользователей, при этом многие граждане, далекие от цифровые технологий, и вовсе не знают о существовании подобной функции. При этом на портале может храниться весьма чувствительная информация, включая такие документы, как паспорт, СНИЛС и водительское удостоверение.

Внедрение двухфакторной аутентификации - это мировой тренд: в профилях пользователей в различных сервисах и соцсетях содержатся ценные данные, а пароль, даже самый надежный, не поможет, если пользователь введет его на фишинговом сайте, или если на компьютере имеется вредоносное ПО.

#россия #информационная безопасность #госуслуги
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