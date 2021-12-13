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Законопроект об обязательных QR кодах в транспорте снимут с рассмотрения Госдумы РФ
Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Вячеслав Володин
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Как заявил в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, законопроект об обязательном использовании QR-кодов в междугороднем и международном транспорте снимут с рассмотрения и переработают. Политик подчеркнул, что правительство и Госдума учли мнения регионов и отзывы граждан. О недопустимости скоропалительных, опрометчивых решений, создающих проблемы для россиян, ранее говорил и Владимир Путин.

Второй законопроект, предусматривающий предъявление QR-кодов в общественных местах, по предварительной информации одного из источников, Госдума все-таки рассмотрит. Впрочем, на практике во многих регионах соответствующие ограничения уже введены - например, в Нижегородской области без QR-кода не попасть в заведения общественного питания и во многие торговые центры. Такие меры были введены на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки, и, если верить официальной статистике, предоставляемой порталом стопкоронавирус.рф, позволили стабилизировать ситуацию и снизить количество заболевших граждан.

#коронавирус #россия #законодательство #ковид #qr-код
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