Скорость пополнения запаса энергии — примерно в 3 раза выше, чем у конкурентов

Китайская компания BYD презентовала технологию сверхскоростной зарядки, обеспечивающую совместимым электромобилям 400 км запаса хода за 5 минут — это примерно в 3 раза быстрее, чем у Tesla, Lucid, Hyundai и других конкурентов. Как подчеркивают эксперты, в скором времени заряжать электромобили можно будет так же быстро, как заливать бензин в баки автомобилей, а возможно, даже еще быстрее.

Во время демонстрационного показа в рамках одного из автомобильных мероприятий в Шанхае система зарядила BYD Han L с 13% до 60% менее чем за 300 секунд. Максимальная мощность при этом составила 1002 кВт. Это рекордный показатель для готового к массовой реализации решения — запас энергии электрокара пополняется почти так же быстро, как бензобак у машин с ДВС, если перевести вместимость последнего в проценты.

Достичь столь впечатляющих результатов BYD удалось благодаря вертикальной интеграции — компания выпускает как машины с электродвигателями, так и аккумуляторные батареи и даже зарядные станции. В основе передовых версий последних лежит платформа Super-e с напряжением 1000 В. Таких станций построено уже около 500 — еще 3500–4000 компания намерена запустить до конца 2025 года.