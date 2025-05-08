Такую идею высказал конгрессмен-демократ Билл Фостер

Американский конгрессмен от Демократической партии Билл Фостер предложил оснащать флагманские игровые, а также предназначенные для работы с ИИ видеокарты NVIDIA трекерами, позволяющими отслеживать их местоположение и блокировать устройства на расстоянии, если они нелегальными путями доберутся до Китая.

В разговоре с Reuters политик подчеркнул, что необходимые для такого отслеживания технологии уже имеются, поэтому реализовать идею на практике будет несложно. Согласны с мнением Фостера по этому вопросу и опрошенные изданием отраслевые эксперты. А вот дистанционное отключение чипов без возможности его обойти — задача гораздо более сложная.

Торговые войны между США и Китаем усугубились из-за начавшейся гонки в области искусственного интеллекта. Ранее СМИ сообщали, что американские чипы попадают в Поднебесную обходными путями, в том числе через третьи страны и подставные компании. Примечательно, что в NVIDIA выступают против ограничений, утверждая, что запреты лишь мотивируют китайские компании к внедрению собственных технологических решений.