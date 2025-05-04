Данная мера направлена на борьбу с мошенниками

Как сообщают СМИ, с начала осени текущего года россияне смогут установить самозапрет на оформление SIM-карт — сделать это можно будет как онлайн, при помощи портала «Госуслуги», так и лично в МФЦ.

Новая мера направлена на борьбу с мошенничеством — известны случаи, когда нечистые на руку сотрудники операторов связи без ведома россиян оформляют на их данные дополнительные SIM-карты, после чего перепродают их. Ранее на «Госуслугах» появился раздел «Мои SIM-карты» — в нем пользователь может посмотреть, сколько на него оформлено «симок», и, при необходимости, заблокировать лишние и/или выпущенные неправомерно.

Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, ведомство готовится анонсировать новый пакет мер, направленных на противодействие телефонным и интернет-мошенникам. Он будет представлен депутатам Государственной Думы и гражданам уже этим летом. В свою очередь, эксперты по кибербезопасности отмечают, что противодействие аферистам должно быть комплексным — оно достаточно эффективно лишь в случае сотрудничества государства, граждан, операторов связи, интернет-провайдеров, банков и иного бизнеса. Действия Минцифры в этом направлении оцениваются специалистами положительно, хотя многие отмечают их запоздалость.