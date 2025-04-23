Из-за невозможности отказаться от заказанного товара.

Как сообщает ресурс iGuides, в мае 2023 года жительница Новосибирска заказала на маркетплейсе Wildberries ряд дорогостоящих товаров на общую сумму более, чем 813 тысяч рублей — в их число входили мобильный ПК Apple MacBook, робот-пылесос, профессиональный фен и другие гаджеты. Оплата была совершена онлайн. Спустя некоторое время женщина поняла, что не может позволить себе приобрести все сразу и решила отказаться от покупок, чтобы получить назад денежные средства.

Не найдя в мобильном приложении маркетплейса кнопки отказа от заказа, потребительница отправила Wildberries электронное письмо с требование отменить покупку и вернуть деньги. В ответ пришел отказ с мотивировкой, что заявка не зарегистрирована в личном кабинете. Женщина решила заверить скриншот у нотариуса и обратиться в суд. Снимки экрана должны были убедить судью, что компания не предоставила технической возможности отказаться от получения заказанных товаров, что противоречит законодательству о защите прав потребителей.

Суд встал на сторону истицы, постановив, что маркетплейс должен вернуть уплаченные за товар средства, а также выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, заплатить в бюджет штраф в размере 528 тысяч рублей и взять на себя госпошлины — 11 339 рублей.