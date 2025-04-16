К счастью, продавец все-таки не остался без денег

Как сообщает Tom’s Hardware, некий инженер из США рассказал о неприятной ситуации, которая случилась с ним при продаже подержанного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090 через eBay. Выставленную им видеокарту приобрел мошенник, выпаял GPU и чипы памяти, после чего сразу же вернул товар, указав, что устройство якобы является неисправным.

К счастью для продавца, перед продажей дорогостоящего графического ускорителя он принял разумные меры предосторожности, сняв многочисленные фотографии, а также несколько видеороликов, на которых видно отсутствие физических повреждений. После возврата повреждения появились.

Пострадавший отмечает, что две недели, пока в eBay рассматривали ситуацию и принимали решение, длились для него мучительно долго. К счастью для продавца, наличие у него фотографий и видео помогло доказать, что GPU и чипы памяти выпаял именно покупатель. В результате площадка перечислила инженеру денежные средства.

За последние несколько лет случаи мошенничества при продаже и покупке подержанных процессоров и видеокарт значительно участились. Чаще всего с подобными ситуациями сталкиваются пользователи, заказывающие комплектующие на маркетплейсах или пользующиеся сомнительными интернет-магазинами. Тем не менее, столкнуться с подделкой или вредительством может практически каждый.