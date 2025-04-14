Презентация realme GT 7 состоится 23 апреля

Как сообщают СМИ, смартфон Realme GT 7 получит емкую кремний-углеродную аккумуляторную батарею на 7200 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Соответственно, можно ожидать, что время автономной работы устройства без необходимости пополнения запаса энергии будет выше, чем у большинства конкурентов.

Realme GT 7 будет базироваться на производительной SoC MediaTek Dimensity 9400+. Для охлаждения последней предусмотрена система отвода тепла с испарительной камерой площадью 7700 мм². При этом толщина корпуса смартфона составит всего 8,25 мм, а вес — 203 г. Также в компании обещают, что аппарат будет иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Надежных сведений о стоимости смартфона пока нет — ранее сообщалось, что он будет предлагаться не дороже 3000 юаней (410 долларов), но эта информация, с учетом использования флагманской SoC, выглядит сомнительно. Впрочем, ждать осталось недолго — официальная презентация будущей новинки состоится уже 23 апреля. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность дополнительных утечек, благодаря которым могут стать известны полные спецификации GT 7.