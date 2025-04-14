Но отключать упомянутая функция будет лишь бесконечную ленту рекомендаций - возможность просмотра роликов останется

Как сообщают СМИ, популярный видеохостинг YouTube в скором времени может ввести функции, позволяющие пользователям устанавливать самозапрет или временной лимит на просмотр роликов. По предварительным данным, использовать его можно будет только для ленты Shorts, но не для обычных длинных видео. Искать «шортсы» и просматривать их вручную также будет можно — временно отключится лишь бесконечная лента с рекомендациями.

Исследований на эту тему пока недостаточно, но имеющиеся материалы показывают, что длительный просмотр коротких видео может вызывать зависимость — механизм ее возникновения примерно тот же, что у лудомании — зависимости от азартных игр. В основе в обоих случаях лежит ожидание быстрого вознаграждения, будь то удовольствие от выигрыша или от просмотра очередного ролика.

Особую обеспокоенность ученых, врачей и педагогов вызывают риски возникновения зависимости от коротких видео у детей — предполагается, что такая зависимость может приводить к снижению концентрации внимания и способности к обучению, а также нарушению механизмов мотивации и, в перспективе, к психическим заболеваниям, таким как тревожное расстройство и депрессия.