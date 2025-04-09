Конфигуратор мобильных ПК в фирменном интернет-магазине компании недоступен.

Хорошо знакомая большинству геймеров компания Razer отреагировала на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и связанное с ними резкое изменение экономической ситуации. Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, фирма временно закрыла конфигуратор мобильных ПК в своем официальном интернет-магазине и приостановила прием заказов от американских клиентов.

Для готовых конфигураций ноутбуков вместо кнопки «предзаказать» в США доступна лишь кнопка «уведомить». А вот аксессуары вроде наклеек в продаже остались — их можно приобрести. Как считают эксперты, временно приостановить продажи продукции могут и другие технологические компании — в связи с необходимостью переоценки затрат на производство устройств.

Ранее Reuters и Bloomberg писали о значительном увеличении в США спроса на iPhone и другие девайсы, предлагаемые корпорацией Apple. Источники в фирменных магазинах компании из Купертино подчеркивали, что многие покупатели интересуются вероятностью грядущего повышения цен. Впрочем, ответить на такие вопросы сотрудникам нечего — «яблочные» пока не выпускали каких-либо официальных инструкций или разъяснений на эту тему.