То есть за последние 16-17 лет.

Запуск видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell вышел далеким от идеала из-за значительного превышения спроса над предложением — производителя и его партнеров-вендоров даже обвиняли в создании искусственного дефицита. Но, как выяснилось, нехватка на рынке видеокарт — это далеко не единственная недоработка со стороны «зеленых». Свежие драйверы, выпущенные после релиза новых GPU, также оказались весьма проблемными.

СМИ и тематические ресурсы неоднократно сообщали о различных багах, связанных с программным обеспечением NVIDIA — вылетах, фризах, черных экранах, BSOD, и так далее. Примечательно, что со сбоями сталкивались не только обладатели видеокарт RTX 5000 Blackwell, но и владельцы более старых GPU, например, RTX 4000 Ada Lovelace. И если ошибки, возникающие при использовании новейших графических ускорителей в NVIDIA все-таки старалась оперативно исправлять, то геймеры, использующие более старые видеокарты, остались у разбитого корыта.

Авторы популярного Youtube-канала Gamers Nexus ознакомились с сотнями жалоб и отчетов об ошибках от обладателей как старых, так и новых GPU NVIDIA. Экспертам удалось найти ряд закономерностей — так, сбои чаще всего возникали при использовании технологий DLSS, Frame Generation/Multi-Frame Generation или G-Sync.

В Gamers Nexus решили пойти дальше и собрали тестовый стенд с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 Super и мультимониторной конфигурацией, состоящей из двух дисплеев с разными показателями разрешения и частоты обновления экрана. Специалистам удалось воспроизвести сбои в таких играх, как Star Wars: Outlaws, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 и Shadow of the Tomb Raider. Примечательно, что причины неполадок в каждом случае были разными.

Так, в Marvel Rivals проблемы вызывало включение функции Frame Generation. Причина сбоя в Cyberpunk 2077 оказалась еще более загадочной — подключение кабеля к альтернативному разъему DisplayPort помогло избавиться от неполадок, хотя ранее используемый порт также был исправен.

Как подчеркнули в Gamers Nexus, нынешнее качество драйверов NVIDIA является отвратительным — худшим за всю историю наблюдений, то есть с 2008 года. Авторы канала рекомендуют столкнувшимся с проблемами геймерам пробовать использовать более старые версии драйверов, а также отключать технологии G-Sync, DLSS Frame Generation и Reflex. Может помочь и использование другого разъема — например, второго DisplayPort вместо первого, или и вовсе HDMI.