Компания рекомендует приобретать устройства у авторизованных розничных партнеров

Австралийское подразделение южнокорейской корпорации Samsung выпустило официальное предупреждение для покупателей — в нем сообщается об увеличении количества поддельных устройств под брендом Galaxy — например, наушников и смартфонов. Как отмечают в компании, особенно велики риски при приобретении девайсов на маркетплейсах и в мелких интернет-магазинах, а также у частных лиц. В Samsung рекомендуют покупать устройства в официальном интернет-магазине, а также у авторизованных розничных партнеров.

Как отмечают эксперты ресурса Sammobile, посвященного продукции корейской компании, внешне контрафактные смартфоны, наушники и другие устройства Samsung могут выглядеть практически так же, как и подлинные, поскольку мошенники совершенствуют технологии изготовления подделок.

Не обошла стороной описанная проблема и Россию — на отечественных маркетплейсах тоже можно найти множество моделей смартфонов и наушников, мимикрирующих под решения линейки Galaxy. Продавцам-мошенникам удается подолгу избегать блокировок, например, используя для контрафактных смартфонов названия S25 Ultra и S25 без упоминания бренда Samsung непосредственно в заголовке. Также некоторые пользователи напрямую обвиняют торговые площадки в том, что они заинтересованы в присутствии на площадке аферистов. Ведь поддельная продукция хорошо продается, а с каждого реализованного товара маркетплейс получает маржу.