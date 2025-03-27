Ранее на рынке всплывали RTX 4090 с чипами от RTX 3080

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в Китае обнаружили весьма любопытные поддельные графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090. Речь идет о кустарных модификациях с перепаянными и перемаркированными GPU GA102, взятыми с видеокарт RTX 3090. Ранее на рынке уже всплывали подобные подделки, но тогда мошенники использовали чипы от RTX 3080, а не 3090. К счастью, история пока не носит настолько массовый характер, как, например, с контрафактными флеш-накопителями, смартфонами и планшетами, предлагающимися на различных онлайн-площадках.

Поддельные видеокарты и процессоры чаще всего реализуются недобросовестными продавцами на маркетплейсах, в мелких интернет-магазинах, в социальных сетях и на сайтах объявлений. Известны случаи, когда вместо видеокарты покупателю приходила «ободранная» печатная плата без GPU и чипов памяти, хотя и с установленной на место системой охлаждения. Доказать свою правоту и вернуть денежные средства в таких случаях удается не всегда — шанс успеха зависит от политики конкретной площадки, посредством которой заключалась сделка.