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[Zero]
В Windows Central объяснили разницу между видеокартами с обозначениями Super, Ti, XT и XTX
Названия графических ускорителей могут вводить в ступор покупателей, далеких от мира компьютерной техники

В Windows Central выпустили заметку, объясняющую различия между видеокартами NVIDIA с обозначениями «Super» и «Ti», а также без таковых, и между видеокартами AMD c обозначениями «XT» и «XTX», а также без таковых. Опытные компьютерщики хорошо знают о значениях этих элементов названий графических ускорителей, но людей, далеких от мира ПК они могут ввести в заблуждение. Вот как ранжируются видеокарты NVIDIA, на примере одной из них:

  • NVIDIA GeForce RTX 4070: базовая производительность 70-го класса.
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Super: улучшенная производительность 70-го класса, что-то среднее между стандартной и Ti-версиями.
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: производительность 70-го класса, превосходящая карты Super.
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super: Лучшая доступная производительность 70-го класса.

Соответственно, RTX 4070 превосходит RTX 4060 Ti, а RTX 4070 Ti Super уступает RTX 4080.

AMD придерживается схожих принципов при выборе названий для графических ускорителей. Например, Radeon RX 9070 XT — это более производительная видеокарта, чем RX 9070, а RX 7900 XTX превосходит RX 7900 XT.

#amd #nvidia #видеокарты #geforce #radeon #gpu #rtx #графические ускорители
Источник: windowscentral.com
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