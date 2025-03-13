Литийсодержащие, например, литий-ионные, литий-полимерные или кремний-углеродные аккумуляторы используются во множестве устройств — от смартфонов, планшетов и ноутбуков, а также носимой электроники до электромобилей. Несмотря на распространенность таких батарей, многие владельцы оснащенных ими девайсов совершают ошибки в работе с ними. Ресурс Slashgear перечислил наиболее распространенные.
- Глубокая разрядка — до 0 %. Разрядка литийсодержащего аккумулятора до 0 % вредит его емкости, но, справедливости ради, стоит сказать, что контроллер оснащенного такой батареей устройства в большинстве случаев и не даст вам разрядить аккумулятор до 0 %. Отображаемый 0 % — это не реальный 0 %. А вот если разрядить батарею до того, что девайс перестанет включаться, а потом на много дней оставить ее без зарядки — емкость действительно может значительно снизиться. Да и попытки пополнить запас энергии аккумулятора при помощи обычного зарядного устройства могут оказаться тщетными, если он уйдет в состояние глубокой разрядки.
- Перегрев. Не стоит брать смартфон в сауну или баню — нагрев аккумулятора до 80-85 градусов по Цельсию может привести к его деградации. Также не стоит оставлять устройства, оснащенные литийсодержащими батареями в закрытом автомобиле и/или под палящими солнечными лучами.
- Переохлаждение. Экстремальное переохлаждение также может привести к деградации аккумулятора со снижением его емкости или даже к полному выходу из строя. Конечно, от нескольких минут использования смартфона на морозе ничего не случится, но оставлять девайс на холоде надолго — очень плохая идея.
- Опасения по поводу ночной зарядки. Современные контроллеры вовремя останавливают процесс пополнения энергии, если аккумулятор уже заряжен, если, конечно, речь не идет о различных сверхбюджетных китайских устройствах от Noname-брендов. Таким образом, можно оставлять смартфон или иной девайс на зарядке на много часов, не опасаясь, что это повредит емкости батареи. Скорее уж стоит переживать по поводу пожаробезопасности, поскольку случаи возгорания аккумуляторов хоть и крайне редко, но все же случаются. Впрочем, здесь рекомендации также просты — просто купите и установите датчик дыма.
- Выбрасывание аккумулятора в мусор с бытовыми отходами. Использованные литийсодержащие батареи выделяют вещества, загрязняющие окружающую среду. Также они (особенно вздутые) могут загореться — например, при случайном повреждении другим мусором или при спрессовывании. Таким образом, один маленький аккумулятор для смартфона может стать причиной крупного пожара.
- Игнорирование вздутия. Вздутый аккумулятор не следует использовать и заряжать — iFixit рекомендует сфотографировать его, после чего положить устройство с ним в герметичный огнестойкий контейнер и обратиться к специалистам для извлечения и утилизации такой батарей.
- Неправильное хранение. Хранить литийсодержащие батареи отдельно от устройства не следует как в полностью заряженном, так и в полностью разряженном состоянии — последнее особенно опасно, так как может привести к деградации и выходу аккумулятора из строя. Большинство производителей рекомендуют поддерживать уровень заряда от 40 % до 60 %, но зарядка до 80 % также не будет серьезной ошибкой.
- Ошибки при тушении горящего аккумулятора. Как правило, литийсодержащие аккумуляторы горят и выделяют ядовитый дым, пока не сгорают полностью. Вы можете убедиться в этом, почитав новости о тушении электромобилей — пожарным приходится работать, или, как минимум, дежурить на месте на протяжении многих часов подряд. Использование углекислотного или порошкового огнетушителя может быть эффективным, при этом крайне важно не вдыхать выделяемый горящей батареей дым.