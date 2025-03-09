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[Zero]
Видеокарты Radeon RX 9070 активно раскупают, AMD обещает оперативно пополнять их запасы
На фоне дефицита графических ускорителей NVIDIA, у компании есть хорошие шансы нарастить свою долю на рынке игровых GPU.

Ситуация с доступностью графических ускорителей AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на старте продаж оказалась гораздо лучше, чем в случае видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000. Так, британский ритейлер Overclockers UK в первый же день реализовал более 5000 экземпляров новеньких GPU. Некоторые карты как в США, так и в Европе достались перекупщикам, но в этот раз геймеры действительно могли приобрести игровой графический ускоритель если и не по рекомендованной цене, то и не в 2 раза дороже.

В компании AMD пообещали регулярно пополнять запасы видеокарт и не допускать дефицита. Здесь стоит отметить, что спрос на «красные» GPU может оказаться выше обычного — во-первых, из-за жесточайшего дефицита моделей NVIDIA, а во-вторых, потому что RX 9070 XT и RX 9070 оказались весьма удачными. Особенно старшая модель — ее хвалят практически все обозреватели и техноблогеры, отмечая выгодное для потребителя соотношение стоимости и характеристик, а также заметные улучшения в сценариях с трассировкой лучей и масштабированием изображения.

#amd #nvidia #видеокарты #radeon #графические ускорители #rx 9070
Источник: ixbt.com
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