Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Танвир Сингх рассказал о 6 причинах не зацикливаться на высоких температурах центрального процессора и не переживать о том, что CPU может выйти из строя из-за перегрева.
- Некоторые современные процессоры сильно греются, и это нормально. В особенности это касается многоядерных CPU Intel Core 13-го и 14-го поколения. Как правило, производители материнских плат по-умолчанию отключают лимиты энергопотребления и тепловыделения, чтобы процессор демонстрировал более высокую вычислительную мощность.
- Кратковременные скачки температуры также являются нормой. Например, во время гейминга температура условного процессора может колебаться в диапазоне от 70 до 80 градусов по шкале Цельсия, а во время загрузки новой локации превышать 90-95 градусов.
- У CPU и материнских плат есть эффективные механизмы защиты от перегрева. Если температура процессора приблизится к предельно допустимой, система автоматически снизит рабочие частоты. В случае же резкого, опасного перегрева, например, при внезапном отключении кулера, компьютер просто перезагрузится или выключится.
- Разные экземпляры одного и того же процессора могут отличаться в плане рабочих температур. Иногда разница составляет внушительные 10-20 градусов при одинаковой нагрузке и одинаковых же условиях.
- Даже перегрев при разгоне не нанесет вреда процессору. CPU просто начнет «троттлить» — снижать рабочие частоты. В таком случае следует отменить разгон или улучшить охлаждение. А вот что действительно опасно и может привести к деградации процессора или выходу его из строя — так это чрезмерное увеличение напряжения и силы тока при оверклокинге.
- Погоня за снижением температур может испортить впечатления от использования ПК. Излишний перфекционизм при настройке компьютера, и чрезмерное внимание к температурам и уровню шума может мешать получать удовольствие от использования системы — например, от гейминга.