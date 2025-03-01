Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Самарвир Сингх проанализировал состояние рынка видеоигр и перечислил 8 причин выбрать ПК-гейминг вместо консольного – по мнению эксперта, именно компьютер предлагает наилучший пользовательский опыт.
- Эпоха консольных эксклюзивов закончена. Практически все AAA-игры, изначально предназначенные для приставок, со временем выходят и на ПК, причем ждать обычно приходится не больше 1-2 лет. А еще ПК-версии нередко превосходят консольные по качеству графики, не говоря уж о том, что несколько сотен FPS — явно лучше, чем 30 или 60.
- На ПК можно поиграть в подавляющее большинство старых игр — официальные и неофициальные патчи, моды и эмуляторы позволяют запустить игру хоть 2000-го, хоть 1990-го года выпуска.
- ПК как платформа предоставляет геймерам неограниченные возможности для моддинга. Даже если тот или иной проект официально не поддерживает моды, энтузиасты все равно находят возможности интегрировать модификации в игру.
- Хороший игровой ПК значительно превосходит консоли по производительности. На самом деле, приставки устаревают уже к моменту выхода. Существует множество игр, работающих на консолях только с 30 FPS, при этом на мощной конфигурации ПК эти же игры выдают более 120, а иногда и более 240 FPS в том же разрешении, причем еще и с более высоким качеством графики.
- ПК-геймерам не нужны платные подписки вроде Xbox Game Pass Ultimate или PlayStation Plus. Да, консоли в среднем дешевле игровых компьютеров, но, если постоянно покупать подписку на платный многопользовательский режим, в итоге приставка может обойтись даже дороже.
- Компьютер можно модернизировать. Конечно, апгрейд во многом утратил свое значение, но добавление оперативной памяти или замена видеокарты на более новую и производительную (например, RTX 2060 на RTX 4070 Super) нередко способны вдохнуть в ПК новую жизнь.
- Эмуляторы позволяют играть во многие консольные игры на ПК, даже если официальных портов никогда не существовало.
- ПК-геймеры могут использовать клавиатуру и мышь, и многие компьютерные игры заточены именно под них. Играть в многопользовательский шутер или стратегию с геймпадом никогда не будет так же комфортно, как с клавиатурой и мышью.