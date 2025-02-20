Ученые и врачи выразили обеспокоенность по поводу вероятного вредного воздействия наушников с системами активного шумоподавления на органы слуха.

Как сообщает ресурс Android Authority, в Национальной службе здравоохранения Великобритании выразили обеспокоенность по поводу роста числа случаев слуховой агнозии или нарушения слухового восприятия (НСВ). При этом неврологическом заболевании мозг пациента некорректно распознает и обрабатывает некоторые звуки. Примечательно, что значительная часть случаев НСВ наблюдалась у людей, использующих наушники с активным шумоподавлением.

Согласно одной из гипотез, частое использование активного шумоподавления может нарушать естественные механизмы фильтрации звуков. До широкого распространения наушников с такой функцией от слуховой агнозии чаще всего страдали люди с органическим поражением головного мозга, перенесшие черепно-мозговые травмы или серьезные ушные инфекции. Как отмечают СМИ, для понимания степени потенциального вреда от активного шумоподавления могут потребоваться многолетние исследования, на данном же этапе желательно по возможности воздерживаться от использования проблемной функции. Неврологические заболевания могут отличаться стойкими проявлениями и резистентностью к лечению – ученые и врачи предполагают, что риски повышаются, если человек использует наушники с активным шумоподавлением с детского или подросткового возраста.