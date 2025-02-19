Хотя и не такой жесткий, как в случае RTX 5090.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, ссылаясь на данные источников, близких к цепочкам поставок графических ускорителей, приобрести видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti на старте продаж может быть непросто. Проще говоря, на рынке ожидается дефицит, хотя и не столь жесткий, как в случае RTX 5090, но близкий к тому.

Рекомендованная розничная стоимость RTX 5070 Ti составляет 749 американских долларов, но крупнейшие ритейлеры, такие, как Best Buy и Micro Center, уже установили на различные модификации рассматриваемой видеокарты цены от 900 долларов. На вторичном рынке модель, вероятно, будет стоить еще дороже, если слухи о вероятном дефиците найдут свое подтверждение.

По предварительным данным, графические ускорители Radeon RX 9070 будет приобрести гораздо проще, что может сыграть на руку AMD. Примечательно, что видеокарты такого ценового сегмента пользуются высокой популярностью не только среди индивидуальных геймеров-энтузиастов, но и, например, в китайских компьютерных клубах и интернет-кафе, что не может не сказываться на балансе спроса и предложения.