Жертва злоумышленников может рассчитывать на защиту как закона, так и правоохранительных органов.

Журналисты издания РБК совместно с экспертами рассказали о том, что делать гражданину, если на него против его желания был оформлен кредит мошенниками. Оформить его злоумышленники могут, незаконно получив доступ к учетной записи человека на портале «Госуслуги» или в банковском приложении, воспользовавшись похищенными или поддельными документами, а также при помощи различных схем, включающих в себя приемы социальной инженерии.

Проверить наличие или отсутствие кредитов несложно – достаточно зайти на «Госуслуги» и запросить, в каких бюро кредитных историй (БКИ) хранятся данные о конкретном гражданине. После этого следует сделать запросы в каждое из этих БКИ — это бесплатно, если делать такие запросы не чаще нескольких раз в год. Дальше стоит обратиться к правоохранителям и непосредственно в банк.

Стоит отметить, что эксперты рекомендуют сначала обращаться именно в полицию, а потом уже в банк. Если там не хотят разбираться, то обращаться следует уже в Банк России и в прокуратуру. Не помешает и огласка в СМИ. Что касается вопроса, стоит ли платить по неправомерно взятым мошенниками кредитам, с ним все достаточно однозначно. Зампредседателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов советует не вносить платежей, поскольку они могут быть расценены как признание долга. Вместо этого стоит вместе с банком искать решение и выход из сложившейся ситуации, если же представители финансово-кредитного учреждения не заинтересованы в помощи, стоит обращаться в регулирующие и правоохранительные органы, а также в суд.