Эксперт не стал сдерживаться в оценках и назвал сразу несколько причин провала Blackwell

Известный инсайдер и эксперт, выступающий на Youtube под псевдонимом Moore's Law is Dead (MLID) резко высказался по поводу запуска линейки графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell. По мнению блогера, релиз получился худшим в современной истории компании, а способствовали этому сразу несколько причин.

Первая причина — недостаточное количество видеокарт RTX 5090 в продаже. И хотя автор не стал уточнять, является ли дефицит флагманских GPU искусственным, благодаря информации из других источников с уверенностью можно сказать что в значительной степени является. Приобрести RTX 5090 во многих странах можно только у перекупщиков, причем даже не в 2, а в 3-4 раза дороже рекомендованной цены.

Вторая причина — недостаточно качественное тестирование продукции перед релизом. Так, у некоторых владельцев RTX 5090 перегреваются боковые контакты разъема питания, другие же жалуются на проблемы при использовании пятой версии интерфейса PCI-Express или на появление при определенных обстоятельствах черного экрана, от которого помогает только перезагрузка ПК. И, наконец, третья причина – выпуск недоработанного драйвера, который «окирпичил» некоторые RTX 5090 и RTX 5090D, после чего их пришлось восстанавливать в рамках гарантийного обслуживания.