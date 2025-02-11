Первые такие камеры появятся на Патриарших прудах

Как сообщает «Газета.ру», в скором времени в Москве появятся первые дорожные видеокамеры с автоматическими шумомерами, которые позволят штрафовать водителей за нарушение норм по уровню шума. В первую очередь это касается энтузиастов, незаконно модифицирующих выхлопные системы своих транспортных средств. По данным СМИ, программно-аппаратный комплекс под названием «Эфир» способен измерять уровень шума в диапазоне от 60 дБ до 120 дБ, а также беспроблемно функционировать при температуре окружающей среды от -45 °C до 45°C. Первые такие комплексы будут эксплуатироваться в тестовом режиме в районе Патриарших прудов.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, контроль уровня шума позволит сделать жизнь в Москве более комфортной. При этом юристы отмечают, что для того, чтобы начать штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишне громкий выхлоп или музыку, необходимо принять поправки в КоАП РФ – сейчас они дорабатываются. Предполагается, что штраф за первое нарушение, касающееся превышения уровня шума составит от 5 до 30 тысяч рублей.