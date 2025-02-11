Причина выглядит достаточно очевидно и связана с монополизацией рынка видеокарт

Авторы популярного YouTube-канала Hardware Unboxed проанализировали ситуацию на рынке видеокарт за последние несколько лет и высказали свои предположения по поводу того, почему компания NVIDIA не стала выпускать бюджетный графический ускоритель GeForce RTX 4050 в десктопном варианте, и, вероятно, не выпустит RTX 5050.

Ключевая причина, по мнению авторов HUB – в монополизации рынка видеокарт, и в том, что компании не слишком интересны пользователи, стремящиеся сэкономить — при помощи имеющихся маркетинговых инструментов NVIDIA будет подталкивать геймеров приобретать более дорогие графические ускорители. Этому есть как минимум два подтверждения. Первое – ограниченный объем памяти у всех моделей, за исключением субфлагманских и флагманских. И второе – поведение компании AMD, в отличие от NVIDIA, сфокусировавшей свои усилия во многом именно на бюджетном сегменте рынка видеокарт. По сути, ситуация напоминает картельный сговор, но антимонопольные органы США и других стран пока не спешат вмешиваться в ситуацию и инициировать расследование, несмотря на то что ситуация с искусственным дефицитом RTX 5090 также выглядит весьма подозрительно.