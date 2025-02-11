В 2024 году во всем мире их было реализовано всего 143 000.

Как сообщает PCMag, ссылаясь на сведения Ассоциации потребительских технологий (CTA), продажи телевизоров с 8K-разрешением остаются крайне низкими – так, в 2024 году во всем мире их было реализовано всего 143 тысячи против прогнозируемых 700 тысяч. Ожидается, что в 2025 году будет продано примерно 150 тысяч таких телевизоров, но возможно, этот прогноз снова не оправдается.

Большинство потребителей останавливает от покупки 8K-телевизора высокая стоимость таких устройств — самые доступные модели от Samsung и LG предлагаются за 2300 долларов, что превышает рекомендованную цену флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090. Еще два важных останавливающих фактора – отсутствие 8K-контента и малозаметность разницы между 4K и 8K разрешением с расстояния больше метра.

По мнению ряда экспертов, 8K контент в основном будет появляться не за счет целенаправленного его создания силами людей, а лишь за счет апскейлинга при помощи инструментов искусственного интеллекта. Соответственно, качество такого контента будет значительно различаться, хотя по мере развития генеративных нейросетей он будет становиться все лучше.