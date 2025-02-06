NVIDIA предоставила партнерам слишком мало GPU

Автор Youtube-канала PRO Hi-Tech Сергей Сафонов рассказал о причинах дефицита флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 – согласно сведениям блогера, полученным от представителей торговых сетей и поставщиков, а также инсайдеров, компания NVIDIA банально не произвела и не предоставила своим партнерам достаточное количество GPU. Проще говоря, речь идет об искусственном дефиците.

По данным PRO Hi-Tech, партии RTX 5090 оказались гораздо меньше, чем планировали вендоры именно из-за нехватки графических процессоров. При этом с доступностью RTX 5080 ситуация гораздо лучше и столь жесткого дефицита не наблюдается. Вероятной причиной же дефицита флагманских GPU может служить тот факт, что NVIDIA гораздо выгоднее насыщать рынок специализированных ускорителей, предназначенных для проектов в сфере искусственного интеллекта и нейросетей, чем выпускать геймерские видеокарты. Ранее ритейлеры прогнозировали, что ситуация с дефицитом RTX 5090 улучшится не ранее, чем через 2-4 месяца, и, судя по всему, к этому дело и идет, в настоящий же момент эту видеокарту можно приобрести в основном у перекупщиков по завышенным в несколько раз ценам.