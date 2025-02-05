Находятся потребители, готовые приобретать флагманскую видеокарту и по таким ценам

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, стоимость флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090 у некоторых перекупщиков превысила 9000 долларов США — при этом в ряде случаев предприимчивые граждане предлагают приобрести даже не саму видеокарту, а лишь предзаказ на нее. Также распространены проводимые по не самым честным правилам аукционы – например, если при стартовой цене в 6500 долларов будет только один покупатель, который поставит немного большую стоимость, то с другого аккаунта эту ставку перебьет сам продавец, не готовый отдавать RTX 5090 менее, чем за 7500-9000 долларов.

О дефиците RTX 5090 было известно заранее – сначала о нем сообщали инсайдеры и представители торговых сетей, а ближе к официальному релизу слухи подтвердила и сама корпорация NVIDIA. Некоторые ритейлеры сетовали, что им досталось буквально по несколько экземпляров флагманской видеокарты, в интернете же обвиняли сотрудников магазинов в том, что они самостоятельно скупают графические ускорители, а в дальнейшем перепродают их со значительной наценкой. По оптимистичным прогнозам, дефицит будет сохраняться как минимум в течение 4-5 недель, по пессимистичным — до 4-5 месяцев.