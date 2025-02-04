Дефицит может быть полезен NVIDIA для создания ажиотажа вокруг своего бренда и поддержания цен на высоком уровне

Авторы популярного Youtube-канала Hardware Unboxed выпустили видеоролик, в рамках которого высказались по поводу дефицита флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090, запуск которых все чаще называют «бумажным», а также по поводу того, какие цены на видеокарты поколения Blackwell можно считать адекватными и соразмерными их характеристикам.

По мнению экспертов Hardware Unboxed, дефицит RTX 5090 создан NVIDIA и ее партнерами во многом искусственно для создания ажиотажа и для того, чтобы поддерживать высокий уровень цен. Что же касается рекомендованной стоимости новых видеокарт – авторы канала считают, что ценник в 2000 долларов для RTX 5090 вполне адекватен, и NVIDIA могла бы установить для флагманского GPU и более высокую стоимость. А вот RTX 5080 специалисты назвали переоцененной, предположив, что более разумно было бы установить для данной видеокарты цену в 850 долларов, поскольку по своим спецификациям она значительно уступает RTX 5090. Здесь также стоит напомнить, что без использования технологии Multi-Frame Generation RTX 5080 проигрывает в геймерских сценариях использования и флагману предыдущего поколения, RTX 4090.



