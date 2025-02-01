Большинство респондентов скучают по моделям японских и немецких брендов

Как сообщает «Авто Мейл.ру» со ссылкой на исследование IT-компании OMI, большинство российских автолюбителей, скучающих по моделям зарубежных брендов, хотели бы видеть на отечественном рынке японские машины по адекватным ценам. Чуть реже называли продукцию немецких автоконцернов. Примечательно, что когда в OMI задали респондентам вопрос, автомобиль чьего производства они выбрали бы, то 43% заявили, что хотели бы японскую машину, а 21% — автомобиль европейского производства. Около 10% водителей предпочли бы российский автомобиль, а 8% — корейский. В том, что мечтают о китайской машине признались лишь 4% опрошенных.

Согласно сведениям агентства «Автостат», в 2024 году в России было приобретено 1.57 миллиона новых легковых авто — это рекордный показатель за последние 5 лет. В свою очередь, на 2025 год многочисленные эксперты и участники рынка прогнозируют значительное снижение продаж. Причин две — удовлетворение спроса в 2024 году, и, что гораздо более важно (и связано с первой причиной), увеличение утилизационного сбора, которое привело к повышению цен на машины, потенциал для которого еще далеко не исчерпан.