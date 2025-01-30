О предполагаемой мошеннической схеме рассказало немецкое издание Heise.de, чьи читатели сообщили о значительном числе подобных фактов

Как сообщает немецкое издание Heise, в торговых сетях Германии обнаружены подержанные жесткие диски Seagate, предлагающиеся под видом новых. Читатели данного СМИ уже подтвердили данные материала, рассказав о многочисленных фактах подмены. Так, один из покупателей рассказал о приобретении им двух 14-терабайтных HDD Seagate Exos. В их SMART не было признаков использования, но более тщательное тестирование при помощи специализированного ПО показало, что диски проработали 10 и 15 тысяч часов соответственно. Вернув их в магазин, гражданин приобрел 2 уже 16-терабайтных диска, но они тоже оказались подержанными — «пробег» составил свыше 20 тысяч часов. Принявшие HDD назад ритейлеры пообещали провести тщательное расследование

После публикации Heise статьи о рассматриваемой мошеннической схеме в редакцию издания обратились более 50 человек, поделившись фактами о приобретении бывших в использовании жестких дисков Seagate под видом новых в различных немецких торговых сетях. Примечательно, что некоторые из них были куплены у крупных ритейлеров вроде Amazon или Mindfactory. В большинстве случаев речь шла об HDD Seagate Exos, а срок их службы варьировался от 15 до 36 тысяч часов. Впрочем, как минимум одному покупателю попались жесткие диски, проработавшие по 50 тысяч часов.

Журналисты Heise приобрели несколько «проблемных» жестких дисков Seagate Exos и выяснили, что они были произведены и впервые проданы в 2021 году. В настоящий момент непонятно, как именно подержанные HDD оказались в розничных магазинах, но стоит отметить, что сама компания Seagate активно работает с бывшими в использовании накопителями – например, продает восстановленные HDD на eBay. Впрочем, говорить о том, что Seagate замешана в мошеннической схеме пока рано.

Стоит отметить, что упомянутая проблема актуальна и для России, но в нашей стране восстановленные жесткие диски или жесткие диски с обнуленным SMART продаются в основном мелкими продавцами на маркетплейсах или в сомнительных интернет-магазинах. Шансы наткнуться на такое устройство в одной из крупных торговых сетей минимальны, хотя к линейке Exos после материала Heise стоит относиться настороженно.